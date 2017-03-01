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Видео: В Башкирии задержаны члены международной террористической группировки

1 марта 2017, 15:04
Сотрудники ФСБ задержали семь членов уфимской ячейки террористической организации.

Сотрудники управления ФСБ России по Башкирии провели спецоперацию по задержанию членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в состав уфимской ячейки входило семь человек, все они задержаны, в том числе их лидер. Основной задачей членов группы было вовлечение жителей республики в террористическую деятельность, распространение воинствующей исламистской пропаганды и внесение раскола в мусульманское сообщество Башкортостана.

Возбуждено уголовное дело, все задержанные во время расследования будут находиться под стражей.

#Новости#Видео#Происшествия#Денис Объедкин
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