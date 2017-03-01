Видео: В Башкирии задержаны члены международной террористической группировки

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в состав уфимской ячейки входило семь человек, все они задержаны, в том числе их лидер. Основной задачей членов группы было вовлечение жителей республики в террористическую деятельность, распространение воинствующей исламистской пропаганды и внесение раскола в мусульманское сообщество Башкортостана.