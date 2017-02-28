В Уфе журналисты повторно обратились с просьбой сделать комиссии горсовета открытыми

Уфимские журналисты сегодня передали председателю горсовета Валерию Трофимову повторное обращение с требованием обеспечить открытость для СМИ комиссий городского совета. Они вручили его сегодня на пресс-конференции. Валерий Трофимов в ответ на это сообщил, что совет намерен обеспечить допуск журналистов, но не раньше, чем через несколько месяцев.