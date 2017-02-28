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В Уфе журналисты повторно обратились с просьбой сделать комиссии горсовета открытыми

28 февраля 2017, 13:07
Председатель горсовета Валерий Трофимов пообещал обеспечить допуск журналистов.

Уфимские журналисты сегодня передали председателю горсовета Валерию Трофимову повторное обращение с требованием обеспечить открытость для СМИ комиссий городского совета. Они вручили его сегодня на пресс-конференции. Валерий Трофимов в ответ на это сообщил, что совет намерен обеспечить допуск журналистов, но не раньше, чем через несколько месяцев.

Он объяснил это тем, что необходимо внести соответствующие изменения в регламент совета. Также он заметил, что депутаты «сами не готовы к этому», поскольку новый состав совета работает только пять месяцев.

- Это произойдет не позже мая, - пообещал он представителям СМИ.

Это вызвало недовольство журналистов, так как, во-первых, в мае работа горсовета уже будет завершена, депутаты возьмут летний перерыв. Во-вторых, действующий регламент не требует специальных изменений для того, чтобы сделать комиссии открытыми. Почему председатель совета не может принять соответствующее решение более оперативно, для представителей прессы осталось непонятным.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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