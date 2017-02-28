В Башкирии на трассе столкнулись фура и "КАМАЗ": есть погибший

В группе БашДТП появились фото и видео аварии близ села Ишимбаево Салаватского района. В Сегодня, 28 февраля на трассе М-5 столкнулись фура и КАМАЗ. На место ДТП прибыли спасатели Усть-Катавского спасотряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Они деблокировали 60-летнего водителя КАМАЗа, который находился в этот момент без сознания. С многочисленными переломами рук и ног его передали бригаде скорой медицинской помощи. Также спасатели деблокировали 57-летнего пассажира КАМАЗа, который, к сожалению, погиб на месте. 27-летний водитель фуры «Магнит» со Смоленской области получил среднюю степень тяжести. С множеством порезов и ушибов лица и рук его также передали медикам. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины смертельного ДТП.