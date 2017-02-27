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В Уфе общественник готовит около 500 заявлений в прокуратуру о нечищенных дорогах

27 февраля 2017, 11:49
Фактическую информацию он собрал с помощью сервиса Google Карты.

Гражданский активист Ринат Бакиев из Уфы готовит около пятисот обращений в прокуратуру республики по поводу нечищеных дорог. Данные он собрал у жителей города, которые отмечали участки на созданном им специальном слое в Google Картах.

- Общедоступный слой на Google Карте я создал вчера, так как устал от беспредела, который творится на дорогах, - рассказал Медиакорсети Ринат Бакиев. – Однако уже сегодня выяснилось, что у карты есть лимит на обозначение маршрутов, который сегодня уже превышен. На основе собранных данных я подготовил почти 500 заявлений. Я каждый указанный участок разбил на точки с расстоянием около 30 метров и в заявлениях указываю именно эти точки, а не просто участок.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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