В Уфе общественник готовит около 500 заявлений в прокуратуру о нечищенных дорогах

- Общедоступный слой на Google Карте я создал вчера, так как устал от беспредела, который творится на дорогах, - рассказал Медиакорсети Ринат Бакиев. – Однако уже сегодня выяснилось, что у карты есть лимит на обозначение маршрутов, который сегодня уже превышен. На основе собранных данных я подготовил почти 500 заявлений. Я каждый указанный участок разбил на точки с расстоянием около 30 метров и в заявлениях указываю именно эти точки, а не просто участок.