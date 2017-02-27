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Башкирия встретит весну похолоданием

27 февраля 2017, 10:04
1 марта в некоторых районах региона похолодает до -14.

В Башкирии на смену оттепели, которая царила в регионе в февральские праздники, придет похолодание.

Так, по данным Башгидромета, в понедельник 27 февраля, в отдельных районах региона температура воздуха опустилась до -15. Днем ожидается до -3,-8°.

Во вторник, 28 февраля, ночью столбик термометра опустится до -4,-9°, днем воздух прогреется до 0,-5°. Местами ожидается снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, днем снежный накат.

1 марта ночью похолодает до -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем - -4,+1°. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 0-5 м/с.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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