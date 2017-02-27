Башкирия встретит весну похолоданием

В Башкирии на смену оттепели, которая царила в регионе в февральские праздники, придет похолодание.
Так, по данным Башгидромета, в понедельник 27 февраля, в отдельных районах региона температура воздуха опустилась до -15. Днем ожидается до -3,-8°.
Во вторник, 28 февраля, ночью столбик термометра опустится до -4,-9°, днем воздух прогреется до 0,-5°. Местами ожидается снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, днем снежный накат.
1 марта ночью похолодает до -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем - -4,+1°. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 0-5 м/с.