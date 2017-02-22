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В Уфе пройдет политический квест «Стать депутатом»

22 февраля 2017, 11:03
Молодые ребята смогут окунуться в атмосферу выборной компании

1 марта в рамках форума «Образование. Наука. Карьера. Спорт», который состоится в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО», молодежь сможет окунуться в атмосферу выборной кампании, прочувствовать на себе что значит быть кандидатом в депутаты. Ребята будут иметь возможность пройти все этапы - от регистрации до избрания, а также познакомиться с действующими депутатами.

В квесте могут принять участие все, кому интересна политическая жизнь и кто реально планирует связать свою жизнь со сферой политики. Для участия необходимо зарегистрироваться на молодежном сайте МИР (www.02mir.ru) в разделе мероприятия. Количество мест ограничено.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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