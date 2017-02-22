В Уфе пройдет политический квест «Стать депутатом»

1 марта в рамках форума «Образование. Наука. Карьера. Спорт», который состоится в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО», молодежь сможет окунуться в атмосферу выборной кампании, прочувствовать на себе что значит быть кандидатом в депутаты. Ребята будут иметь возможность пройти все этапы - от регистрации до избрания, а также познакомиться с действующими депутатами.