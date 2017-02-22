В Башкирии полицейские установили личности участников перестрелки водителей

В Башкирии МВД отчиталось о том, что личности подозреваемых в стрельбе возле базы Ташлы установлены. Но их имен ведомство не раскрывает, отметив лишь, что у них изъято травматическое оружие.
Напомним, что конфликт между частными перевозчиками, работающими на маршруте «Уфа-Иглино» и представителями компании «Уфа-лайн», которая получила право на перевозку пассажиров по маршруту №163 (Уфа-Охлебинино) произошел 16 февраля. В перестрелке, как ранее сообщал источник «Медиакорсети», пострадали 8 сотрудников компании «Уфа-лайн».
В МВД сообщали, что возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здороью». В настоящее время расследование продолжается.