БСТ закрепили на 21-ой кнопке

- Мы победили в упорной борьбе, в конкурсе участвовали известные медиабренды. Для нас это еще один шаг в сторону того, чтобы добиться места в цифровом мультиплексе. Это не только 21-я кнопка в кабельной сети, но и статус телеканала, который данным решением признан в нашем регионе обязательным и общедоступным», — рассказал агентству генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов.