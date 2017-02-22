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БСТ закрепили на 21-ой кнопке

22 февраля 2017, 15:49
Главный телеканал Башкирии включен в пакет обязательных общедоступных каналов для кабельных сетей субъекта Федерации.

Сегодня в Москве прошло заседание федеральной конкурсной комиссии, на которой за телеканалом БСТ За 21-ю кнопку в кабельной сети региона боролись четыре телекомпании республики: БСТ, «Вся Уфа», РБК-ТВ и «Туган тел», сообщает «Башинформ».

- Мы победили в упорной борьбе, в конкурсе участвовали известные медиабренды. Для нас это еще один шаг в сторону того, чтобы добиться места в цифровом мультиплексе. Это не только 21-я кнопка в кабельной сети, но и статус телеканала, который данным решением признан в нашем регионе обязательным и общедоступным», — рассказал агентству генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов.

В телефоннном разговоре с Медиакорсетью Галим Якупов рассказал, что в кабельных сетях Уфы и республики на 21-ой кнопке появится в ближайшие две недели.

- Мы должны получить протокол решения Федеральной конкурсной комиссии и передать его операторам кабельных сетей. Им тоже нужно время, чтобы провести свои технические работы. Мы рады, что высокая комиссия приняла такое решение в пользу БСТ, и мы конечно будем радовать наших зрителей своими передачами и новыми проектами, - отметил генеральный директор ГУП ТРК "Башкортостан".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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