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Зульфира Акбашева: Изношенные инженерные сети нужно передать в частные руки

21 февраля 2017, 17:59
Руководитель УФАС высказала свое мнение о решении наболевшей проблемы.

Решить проблему изношенных инженерных коммуникаций можно, передав сети в частные руки. При этом это должно происходить на условиях концессии, чтобы права предпринимателей были защищены. Такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции руководитель регионального УФАС Зульфира Акбашева.

- Многие регионы уже отдали, потому что с 2016 года начался переход на концессию, - пояснила Акбашева. – Это делается для того, что предприниматель тоже был защищен. Чтобы так не случилось, что он деньги вложил и остался у разбитого корыта.

Муниципальные предприятия, содержащие сети, по мнению Акбашевой, неэффективны из-за неправильной тарифной политики. С прошлого года этот вопрос вновь входит в полномочия антимонопольного ведомства.

- Когда я посмотрела тарифы, это был жуткий ужас, - заявила журналистам Акбашева. – Тарифы каждый год возмещаются МУПам, тем не менее они глубоко убыточны и всех такая ситуация устраивает.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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