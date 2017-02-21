Зульфира Акбашева: Изношенные инженерные сети нужно передать в частные руки

Решить проблему изношенных инженерных коммуникаций можно, передав сети в частные руки. При этом это должно происходить на условиях концессии, чтобы права предпринимателей были защищены. Такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции руководитель регионального УФАС Зульфира Акбашева.
- Многие регионы уже отдали, потому что с 2016 года начался переход на концессию, - пояснила Акбашева. – Это делается для того, что предприниматель тоже был защищен. Чтобы так не случилось, что он деньги вложил и остался у разбитого корыта.
Муниципальные предприятия, содержащие сети, по мнению Акбашевой, неэффективны из-за неправильной тарифной политики. С прошлого года этот вопрос вновь входит в полномочия антимонопольного ведомства.
- Когда я посмотрела тарифы, это был жуткий ужас, - заявила журналистам Акбашева. – Тарифы каждый год возмещаются МУПам, тем не менее они глубоко убыточны и всех такая ситуация устраивает.