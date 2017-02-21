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Константин Толкачев: В миграционной политике нет готовых решений

21 февраля 2017, 14:17
Спикер парламента Башкирии рассказал об итогах поездки в Афина на заседание Совета Европы

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев принял участие в заседании Комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по мониторингу. Члены Комитета провели свое заседание в Афинах, сообщает пресс-служба регионального парламента.

– На заседании активно обсуждались вопросы миграционной политики. К сожалению, готовых решений нет, поэтому дискуссии будут продолжены, – прокомментировал Константин Толкачев итоги участия в международном форуме. – Были выступления, касающиеся правового статуса беженцев, в частности необходимости его единого толкования в законодательствах стран, входящих в Совет Европы. Не получила поддержки позиция Украины о придании статуса беженца временно перемещенным лицам. Таковых, по их словам, на территории Украины насчитывается порядка полутора миллионов человек. Не менее подробная дискуссия состоялась по вопросам деятельности региональных и муниципальных органов власти Турции. Вследствие попытки государственного переворота до половины органов региональной и муниципальной власти страны назначены центральным Правительством, что не соответствует требованиям Европейской хартии о местном самоуправлении. Участниками заседания большинством голосов принята резолюция, обязывающая турецкие власти посредством выборов создать органы власти в соответствии с официальным документами Совета Европы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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