Константин Толкачев: В миграционной политике нет готовых решений

– На заседании активно обсуждались вопросы миграционной политики. К сожалению, готовых решений нет, поэтому дискуссии будут продолжены, – прокомментировал Константин Толкачев итоги участия в международном форуме. – Были выступления, касающиеся правового статуса беженцев, в частности необходимости его единого толкования в законодательствах стран, входящих в Совет Европы. Не получила поддержки позиция Украины о придании статуса беженца временно перемещенным лицам. Таковых, по их словам, на территории Украины насчитывается порядка полутора миллионов человек. Не менее подробная дискуссия состоялась по вопросам деятельности региональных и муниципальных органов власти Турции. Вследствие попытки государственного переворота до половины органов региональной и муниципальной власти страны назначены центральным Правительством, что не соответствует требованиям Европейской хартии о местном самоуправлении. Участниками заседания большинством голосов принята резолюция, обязывающая турецкие власти посредством выборов создать органы власти в соответствии с официальным документами Совета Европы.