В Башкирии «Ока» вылетела в кювет, пассажир автомобиля погиб

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на 1504 километре, - сообщили в пресс-службе управления ГИББД МВД по РБ. Предполагаемым виновником аварии стал 52-летний житель Иглинского района на автомобиле «Ока». Как показало предварительное расследование аварии водитель «Оки», при совершении обгона допустил столкновение со встречной «Mitsubishi Galant».В результате ДТП 26-летний пассажир отечественного авто скончался на месте, водитель был госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась водителю иномарки.
Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Также за сутки инспекторами ДПС пресечено более 4000 нарушений ПДД, 127 водителей задержаны в состоянии опьянения.