В Башкирии «Ока» вылетела в кювет, пассажир автомобиля погиб

Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Также за сутки инспекторами ДПС пресечено более 4000 нарушений ПДД, 127 водителей задержаны в состоянии опьянения.