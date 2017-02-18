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В Башкирии «Ока» вылетела в кювет, пассажир автомобиля погиб

18 февраля 2017, 16:55
Смертельное ДТП произошло вчера, 17 февраля, на федеральной трассе М5 Самара-Уфа-Челябинск

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на 1504 километре, - сообщили в пресс-службе управления ГИББД МВД по РБ. Предполагаемым виновником аварии стал 52-летний житель Иглинского района на автомобиле «Ока». Как показало предварительное расследование аварии водитель «Оки», при совершении обгона допустил столкновение со встречной «Mitsubishi Galant».В результате ДТП 26-летний пассажир отечественного авто скончался на месте, водитель был госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась водителю иномарки.

Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Также за сутки инспекторами ДПС пресечено более 4000 нарушений ПДД, 127 водителей задержаны в состоянии опьянения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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