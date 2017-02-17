В Башкирии на ребенка упала глыба льда на катке

По факту травмирования ребенка на катке в Мелеузе возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, 7 января шестилетняя девочка каталась на платном катке стадиона «Химик». Когда она с папой стояла у бортика рядом со зданием катка, с козырька упала наледь и травмировала ручку девочки. Ребенка госпитализировали, сейчас она на амбулаторном лечении.
Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.