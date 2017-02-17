В Башкирии на ребенка упала глыба льда на катке

Как считает следствие, 7 января шестилетняя девочка каталась на платном катке стадиона «Химик». Когда она с папой стояла у бортика рядом со зданием катка, с козырька упала наледь и травмировала ручку девочки. Ребенка госпитализировали, сейчас она на амбулаторном лечении.