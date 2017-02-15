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Правительство России включило в прогнозный план приватизации семь предприятий из Башкирии

15 февраля 2017, 17:02
Их планируется продать в 2017-2019 годах.

Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Из него следует, что в план приватизации включены 7 предприятий из Башкирии.

Так в указанный период на продажу планируется выставить по 100% акций ОАО «Племенной завод имени Максима Горького» (232,34 тыс. шт.), ОАО «Стерлитамакское» по племенной работе (8,75 тыс. акций), АО «Башкиррыбхоз» (189,82 тыс. акций), ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №103» (10,33 тыс. акций) и «Дорожно-эксплуатационное предприятие №104» (15 тыс. акций).

Кроме этого в план приватизации включено ФГУП «Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний» и «Учебно-опытное хозяйство «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета.

В план приватизации включили также АО «Уфимский конный завод № 119». Но в январе этого года предприятие уже было продано компании «Уралагротехсервис» (принадлежит предпринимателю Расиму Зарипову). Сумма сделки составила 50,7 млн руб.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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