Мэрия Уфы: непригодные для жилья дома были построены без нарушений

На этой неделе мы получили официальный ответ от администрации Уфы, куда мы обращались с официальным запросом. Напомним, что 30 января и 1 февраля 2017 года на нашем сайте вышли публикации, где мы написали, что жителей аварийных домов на улице Ленина в Уфе переселили в непригодное для проживания жилье, построенное на улице Якуба Коласа в Демском районе (дома №№149, 151, 153, 155, 157, 159). Отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение ОНФ по Башкирии. В ходе выездной проверки сигнала «фронтовики» выяснили, что дома на улице Якуба Коласа не отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Нами были заданы два вполне очевидных вопроса: «Почему администрации г. Уфы приняла эти дома с такими нарушениями? И какие меры будут предприниматься городской администрацией для исправления данной проблемы?»