В Башкирии ОНФ презентует проект «Генеральная уборка»

- Только по официальным данным министерства экологии и природопользования Башкортостана в регионе насчитывается около 2 тыс. 700 незаконных мест складирования отходов. Но мы уверены, что в действительности их больше. Официальные данные зачастую разнятся с фактическими. Планируем привлечь к работе по выявлению незаконных свалок активистов ОНФ, общественные организации и просто неравнодушных людей. Нельзя забывать о том, что важно не только выявлять, но и принимать меры по ликвидации свалок, контролировать, как исполнительная власть выполняет свои задачи по решению проблемы, – считает эксперт ОНФ.