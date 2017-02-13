Выплата 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка - PR-акция: Рустем Шайахметов

Вот только порядок создания группы порождает сомнения. В состав группы не включили общественных активистов, ученых-демографов, в частности специалистов Башстата. Я не думаю, что начальник управления инвестиционной деятельности минэкономразвития, или заместитель министра по промышленной и инновационной политики обладают необходимыми познаниями в демографии. Надо учитывать, что в группу вошли, чиновники, которые ответственны за демографический спад, которые еще вчера утверждали, что ухудшение демографической ситуации в республике – это закономерный процесс и ничего нельзя изменить, при этом бодро рапортовали об успехах сокращения государственной поддержки семей. Формальный подход к организации межведомственной рабочей группы создает ощущение, что подготовленные ею предложения могут оказаться формальными, не создающими стимулы у наших жителей к рождению детей.