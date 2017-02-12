В Башкирии жители Благовещенска готовы на митинг: исчезает пруд

Жители города собрали около 700 подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину и главе Башкирии Рустэму Хамитову. В нем содержится просьба решить все проблемы, связанные с очисткой пруда на реке Потеха в Год экологии. Для этого надо оценить объем работ по его очистке, спустив воду из пруда, подготовить проект работ, согласовать его на публичных слушаниях, выполнить все условия для включения этого пруда в федеральную программу восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению. Теперь коллективное обращение находится на рассмотрении у вице-премьера Фархада Самедова и главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова.