В Башкирии пьяная компания убила таксиста и угнала его автомобиль - соцсети

В социальных сетях появилась информация о том, что 7 февраля таксиста Олега Бохана убили пьяные пассажиры. Из близких родственников у мужчины осталась мать. По неофициальным данным, в ночь с 6 на 7 февраля Олег повез трех нетрезвых пассажиров в деревню Янгискаиин, что в Гафурийском районе. На середине пути пьяные парни задушили Олега, выкинули его из автомобиля, а сами на этом же угнанном автомобиле отправились в Стерлитамак. Там из задержал сотрудник ДПС за вождение в нетрезвом виде.