Вице-президентом «Башнефти» стал экс-глава тольяттинского управления ФСБ

Владимир Нечаев работал руководителем управления ФСБ по городу Тольятти до 2013 года. Затем он продолжил карьеру в Новокуйбышевской нефтехимической компании (тогда входила в САНОРС), где занимал должность вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию холдинга и сохранил ее после приобретения ННК "Роснефтью" в 2014 году. В декабре 2016 г., после закрытия октябрьской сделки по покупке 50,075% акций "Башнефти", "Роснефть" приступила к кадровым рокировкам в структуре правления уфимской компании. По информации издания тогда ему и могли сделать предложение заняться вопросами безопасности в "Башнефти".