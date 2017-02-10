Организаторы гей-парада в Уфе подали в суд на правительство Башкирии

Как ранее сообщала «Медиакорсеть» организаторы обещали, что в акции примут участие до 600 человек. Они планировали провести шествие по улице Пушкина, а также митинги в Театральном сквере и сквере Маякоского. Однако разрешение на проведение гей-парада они не получили.