В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду

- По версии следствия, утром 24 декабря 2016 года 45-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Лада-Приора был остановлен сотрудниками ГИБДД в селе Мраково по подозрению на управление автомобилем в состоянии опьянения. Факт нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения подтвердился после исследования прибором «Алкотектор». Был составлен протокол о совершении административного правонарушения, - рассказала официальный представитель следственного комитета Светлана Абрамова.