В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом

- Вечером 5 февраля 2017 года местная жительница приехала за остатком долга в 3 тысячи рублей за проданные туфли к своей знакомой на такси. У подъезда ее встретил 22-летний сожитель должницы и ударил. Таксист вышел из автомашины и заступился за пассажирку. 22-летний мужчина нанес несколько ударов ножом таксисту и погнался за девушкой, которой удалось спрятаться в стоявшем недалеко автомобиле незнакомых людей, - рассказала руководитель пресс-службы Светлана Абрамова.