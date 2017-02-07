Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения

36-летний местный житель, вооружившись топором, вломился в офис микрокредитной организации. Угрожая кассиру-оформителю, он потребовал деньги, но тот ответил, что касса пуста. Тогда горе-грабитель выбежал из помещения и попытался скрыться. Как только нападавший покинул офис, работник предприятия вызвал полицию, спустя несколько минут мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.