В Башкирии защитники Гумеровского ущелья обратились с петицией к Путину

- По нашему мнению Гумеровское месторождение планируется для дорожного строительства, а в частности для дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск, что не отрицалось ранее и учредителями ООО "Ишимбайский известняк", - отметил, комментируя обращение к президенту России, представитель инициативной группы д.Гумерово Ишимбайского района РБ и автор петиции Азамат Исхаков - На сегодняшний момент мы имеем бездействие контролирующих органов и природоохранные нарушения, последствия которых не устранены. В 2016 году в Башкортостане был запущен проект "Открой Республику", направленный на развитие системы внутреннего туризма в Республике Башкортостан. В проект включены на данный момент 20 объектов нашей республики. Из огромного количества красивых мест отобраны всего 20, и среди них - Гумеровское ущелье. Это говорит о том, что многими людьми этот уголок природы признан одним из уникальных мест Башкортостана. И этой петицией мы призываем запретить дальнейшие работы на Гумеровском участке известняков и поддержать нас в достижении этой цели.