В Башкирии возбудили дело по ЧП на Мелеузовском заводе ЖБК

По версии следствия, ЧП произошло 22 ноября 2016 года: отделочница железобетонных изделий ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» работала на складе готовой продукции, устраняла дефекты дорожных плит. Но когда женщина подошла к штабелю дорожных плит, машинист козлового крана привела в движение кран, передвигающийся по рельсам, и выступающей частью отделочницу зажало между краном и штабелем плит. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.