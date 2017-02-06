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В Башкирии возбудили дело по ЧП на Мелеузовском заводе ЖБК

6 февраля 2017, 18:38
Отделочницу зажало между краном и штабелем плит.

Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по факту несчастного случая на производстве с тяжкими последствиями. Дело возбуждено по статье 143 ч. 1 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, ЧП произошло 22 ноября 2016 года: отделочница железобетонных изделий ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» работала на складе готовой продукции, устраняла дефекты дорожных плит. Но когда женщина подошла к штабелю дорожных плит, машинист козлового крана привела в движение кран, передвигающийся по рельсам, и выступающей частью отделочницу зажало между краном и штабелем плит. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению, - сообщили в следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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