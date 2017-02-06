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В Башкирии чиновника наказали за неправильные торги землей

6 февраля 2017, 13:32
Виновник оштрафован на 23 тысячи рублей.

Сотрудники Ишимбайского комитета по управлению собственностью нарушали порядок информирования о приватизации и проведении торгов, чем ущемляли права потенциальных участников, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сообщение о торгах по продаже земельных участков появилось в газете «Восход» за день до окончания срока приема документов. А комитет объявил последний день подачи заявок неприемным.

Прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение процедуры торгов, продажи государственного или муниципального имущества». Председатель комитета оштрафован на 23 тысячи рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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