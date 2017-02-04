Уфимка построила клинику в Гватемале

- Мы строили, строили и наконец- построили! Однажды, у нас появилась мечта: мы решили, что это очень правильно, помогать тем, кому повезло немножко меньше чем нам. И так появился Health&Help - проект, который собрал тех, кому не все равно, - пишет она. - Мы решили помогать в небольшой деревеньке Чуинахтахуюб в Гватемале. Мы собрались и построили тут клинику, в которой живут волонтеры-медики. Они помогают 24/7, работая вне пространства и времени!