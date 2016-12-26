«Идель-тауэр»: безопасность на высоте

- При создании фундамента здания было залито 3,8 тыс. кубических метров бетона. Если сравнивать по объему жилого строительства, это в принципе 16-этажный, 16-подъездный дом. Производилась непрерывная заливка в течение 16 часов. На месте работали 4 экспресс-лаборатории, которые проверяли качество каждой привезенной партии бетона, - рассказывает представитель «Жилстройинвеста» Иван Зорин. - Дом, с учетом тех технологических вещей, инноваций, которые были привнесены, может выдержать 5-бальное землетрясение, которое в Уфе просто невозможно.