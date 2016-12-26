«Идель-тауэр»: безопасность на высоте

Весной этого года в Уфе начали возводить самое величественное здание города – «Идель-тауэр». Без сомнений, этот проект – уникальное явление на уфимском рынке недвижимости. 31-этажный дом, со смотровой площадки которого можно наслаждаться красотой родного города, привлекает не только своей красотой, но и безопасностью.
Группа компаний «Жилстройинвест» на протяжении многих лет зарекомендовала себя как качественного и надежного застройщика. Главная цель компании – предоставлять комфортное и качественное жилье. Новейшие технологии, которые используют в своей работе грамотные специалисты компании, позволяют продумать все малейшие детали будущего жилого дома еще на стадии проектирования.
Жилой комплекс «Четыре сезона» и башня «Идель-тауэр» - это гордость компании. Поэтому проекту было уделено особое внимание. В его создании принимал участие известный российский архитектор Владимир Травуш, который является одним из авторов проекта «Москва-сити» и небоскреба «Ахмат-тауэр» в Грозном.
Как правило, еще до начала проектирования проводятся инженерно-геологические изыскания для того, что определить качество грунта, где будет строится тот или иной объект.
- На площадке комплекса выполнены детальные инженерно-геологические изыскания. Категория устойчивости V и IV. Преобладает V категория. Категория IV имеет зону С, то практически соответствует V категории. Геологический разрез сложен грунтами высокой прочности, - рассказывает генеральный директор компании «Архстройизыскания» Владимир Камалов.
Таким образом, никакие карстовые провалы дому не грозят. «Жилстройинвет» при строительстве своих объектов использует уникальную технологию «стена в грунте», благодаря которой дом может выдержать 5-ти бальное землетрясение.
- При создании фундамента здания было залито 3,8 тыс. кубических метров бетона. Если сравнивать по объему жилого строительства, это в принципе 16-этажный, 16-подъездный дом. Производилась непрерывная заливка в течение 16 часов. На месте работали 4 экспресс-лаборатории, которые проверяли качество каждой привезенной партии бетона, - рассказывает представитель «Жилстройинвеста» Иван Зорин. - Дом, с учетом тех технологических вещей, инноваций, которые были привнесены, может выдержать 5-бальное землетрясение, которое в Уфе просто невозможно.
Особое внимание в высотных домах уделяется системам пожарной безопасности. При разработке проекта «Идель-Тауэра» архитекторы использовали множество приемов, чтобы достичь максимально медленного распространения гипотетического огня в помещениях. Но самое главное – здесь четко продуманы пути безопасной эвакуации людей.
- В «Идель-Тауэре» системы эвакуации разработаны таким образом, чтобы, в случае аварийной ситуации, не было большого скопления людей в одной точке, чтобы жители комплекса в аварийной ситуации смогли распределится по площади этажа, имея разные доступы к спуску вниз, - говорит Иван Зорин.
Кроме этого, в здании будет установлена современная система противопожарной безопасности, с помещением в каждой квартире противопожарных датчиков и голосовых систем оповещения.
При проектировке объекта компания обратила особое внимание на доступности объектов для молодых мам с колясками и людям с ограниченными возможностями.
- Первый дом жилого комплекса «Четыре сезона» мы уже сдали. В нем у нас проживает паралимпийский чемпион по фехтованию Тимур Хаматшин, - рассказывает Иван Зорин.