В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев

- Что удивительно – буквально сразу после появления в подъезде со сломанным лифтом инвалида, на месте исключительно оперативно оказывались группы журналистов, причём, не только республиканских, но и федеральных, например, телеканала НТВ – говорит Владимир Дмитрюк. – Подобных совпадений – не бывает. В сутки во всей Уфе останавливается в среднем лишь несколько лифтов, и то, что поломки случаются именно во внеурочные часы, в подъездах паралимпийцев, в присутствии прессы, говорит лишь о том, что эти ситуации инсценируются искусственно в рамках нечестной конкурентной борьбы. Тем более, что программа защиты прав инвалидов у нас находится на личном контроле главы республики, то есть кто-то здесь пытается манипулировать Рустэмом Хамитовым.