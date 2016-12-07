В Уфу прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

В столице Башкирии Дед Мороз посетит воспитанников Республиканского социального приюта для детей и подростков, городского реабилитационного центра, вручит им подарки, исполнит желания ребят из многодетных и неполных семей. А в конце своего путешествия в Уфу встретится с башкирским Дедом Морозом в этнопарке «Ватан», зажжет огни главной елки и раздаст подарки.