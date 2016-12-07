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В Уфу прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

7 декабря 2016, 10:56
У деда в столице Башкирии запланирована масса дел.

Сегодня, 7 декабря, из Челябинска в Уфу прибыл главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Уфа – двенадцатый город, который посетил главный сказочный персонаж, сообщает агентство Башинформ. За полтора месяца он планирует посетить около 20 городов – волшебник уже побывал в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске и Барнауле.

В столице Башкирии Дед Мороз посетит воспитанников Республиканского социального приюта для детей и подростков, городского реабилитационного центра, вручит им подарки, исполнит желания ребят из многодетных и неполных семей. А в конце своего путешествия в Уфу встретится с башкирским Дедом Морозом в этнопарке «Ватан», зажжет огни главной елки и раздаст подарки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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