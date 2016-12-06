mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ОНФ в Башкирии запустил проект «Учение – свет, а у школы – тьма».

6 декабря 2016, 15:40
«Фронтовики» проверят качество наружного освещения возле школ

В Башкирии стартовала акция ОНФ «Учение – свет, а у школы – тьма». В связи с уменьшением продолжительности светового дня «фронтовики» проверят по всей России качество наружного освещения возле общеобразовательных учреждений, а также на прилегающих к школам территориях.

Мониторинг, направленный на снижение уровня детского травматизма и количества автоаварий с участием школьников, будет проходить в рамках реализации указа президента о снижении к 2018 г. смертности от ДТП до 10,8 случая в год на 100 тыс. населения. По данным за 2014 г., эта цифра составляет 18,69 случая в год на 100 тыс. населения.

Главной целью проекта Народного фронта является повышение безопасности пребывания детей на территории школы и по пути к месту учебы в темное время суток. Кроме того, общественники ставят своей задачей привлечь внимание органов местного самоуправления к необходимости организации освещения или повышения уровня освещенности на каком-либо участке дороги вблизи образовательных учреждений.

Региональное отделение ОНФ в Башкирии приглашает жителей республики присоединиться к акции и сообщать о случаях недостаточной освещенности около школ на электронную почту: [email protected]

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07