ОНФ в Башкирии запустил проект «Учение – свет, а у школы – тьма».

Мониторинг, направленный на снижение уровня детского травматизма и количества автоаварий с участием школьников, будет проходить в рамках реализации указа президента о снижении к 2018 г. смертности от ДТП до 10,8 случая в год на 100 тыс. населения. По данным за 2014 г., эта цифра составляет 18,69 случая в год на 100 тыс. населения.