Тимербулат Каримов: «Поручение Президента будет реализовано оперативно»

- Мы очень благодарны Президенту нашей страны за поддержку инициативы нашего Фонда. В ближайшее время на платформе Литературного института имени Горького соберутся единомышленники и мы сможем выработать алгоритм работы по созданию Дома национальных литератур. Поручение Президента будет реализовано оперативно и это, без сомнения, будет интереснейшая работа, ведь мы планируем вовлечь в неё большое количество замечательных людей. Особенно отрадно, что мы встречаем широкую поддержку нашей инициативы на огромном культурном пространстве, - подчеркнул Тимербулат Каримов. - В родном Башкортостане - в рамках работы Фонда имени Мустая Карима - мы продолжаем активно поддерживать программы по поддержке родного языка и литературы. Уверен, Башкортостан займет достойное место в федеральном проекте: "Дом Национальных Литератур".