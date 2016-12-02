Провалится ли Уфа под землю?

Все дома в микрорайоне Сипайлово застраивались в категории от 3 до 5. Специалисты говорят, что это самые безопасные для строительства зоны. Что касается озера Солдатского, то это, как считают эксперты, тоже карстовый провал, который образовался очень давно. Но тем не менее, дома, которые строят рядом с парком Якутова, находятся в полной безопасности.