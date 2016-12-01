"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов

Стоит также добавить, что вчера Верховный суд России вынес решение по такому же делу. В качестве ответчиков выступал банк «Таврический» тоже попавший под санацию и списавший долги кредиторам. Юристы компании «Орими» выдавшей банку заём на 15 млн евро, так же, как и правительство Башкирии, настаивали на неправомерности применения новых поправок к договорам, заключённым ранее. Верховный суд не принял во внимание доводы юристов и вынес решение в пользу банка, сообщают «Ведомости». Единственной инстанцией куда ещё не обращались юристы «Орими» является Конституционный суд, коллегия которого и поставит точку в этом и подобных ему делах.