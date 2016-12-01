Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО

- Для регионов это крайне важная инициатива, и ее надо довести до конца, - заявила в интервью радио Sputnik председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина. - Важно, чтобы Госдума до конца приняла все законы. Большая работа в этом уже проведена, и много некоммерческих организаций уже становятся поставщиками социальных услуг. Общество в этом нуждается. Эти вопросы важны для каждого жителя Российской Федерации. Я рассматриваю еще и с точки зрение благотворительности, волонтерства. Сегодня все больше людей, оказывающих такие услуги, они много делают в этом направлении, они, наверное, более мобильны. Важно, чтобы НКО могли быстрее эти услуги оказать, и более качественно.