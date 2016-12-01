Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию попросил чиновников, депутатов и членов Общественной палаты поддержать волонтерское движение и некоммерческие организации. Глава государства призвал правительство России до конца сформировать правовую базу для регулирования деятельности НКО.
- Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО - исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции, не нагородив бюрократических препон, – заявил глава государства.
Владимир Путин напомнил, что с 2017 года для НКО, имеющих соответствующий опыт, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета.
- Для регионов это крайне важная инициатива, и ее надо довести до конца, - заявила в интервью радио Sputnik председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина. - Важно, чтобы Госдума до конца приняла все законы. Большая работа в этом уже проведена, и много некоммерческих организаций уже становятся поставщиками социальных услуг. Общество в этом нуждается. Эти вопросы важны для каждого жителя Российской Федерации. Я рассматриваю еще и с точки зрение благотворительности, волонтерства. Сегодня все больше людей, оказывающих такие услуги, они много делают в этом направлении, они, наверное, более мобильны. Важно, чтобы НКО могли быстрее эти услуги оказать, и более качественно.