mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе Анна Семенович споет на корпоративе для судей, адвокатов и нотариусов

30 ноября 2016, 13:56
Актриса и певица станет хедлайнером конференции по изменению судебной системы.

На следующей неделе, 5 декабря, в уфимском отеле Sheraton пройдет межрегиональная конференция, посвященная изменению судебной системы. В ней примут участие ведущие эксперты в области права и представители юридического сообщества. Организатором выступит региональное отделение «Ассоциации юристов России».

В числе участников - председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, руководитель регионального отделения организации Андрей Назаров, член ее президиума Владимир Груздев. В рамках конференции запланировано расширенное заседание совета башкирского отделения ассоциации, а также подписание соглашения с Башкирским госуниверситетом и Государственным юридическим бюро региона.

Павел Крашенинников представит на конференции новую книгу «Времена и право», изюминкой книги стали переведенные на русский язык письменные свидетельства зарождения права в странах Древнего Востока. Завершится конференция торжественной церемонией вручения ежегодной юридической премии «Юрист года». Хедлайнером мероприятия станет певица и актриса Анна Семенович.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44