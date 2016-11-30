В Уфе Анна Семенович споет на корпоративе для судей, адвокатов и нотариусов

В числе участников - председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, руководитель регионального отделения организации Андрей Назаров, член ее президиума Владимир Груздев. В рамках конференции запланировано расширенное заседание совета башкирского отделения ассоциации, а также подписание соглашения с Башкирским госуниверситетом и Государственным юридическим бюро региона.