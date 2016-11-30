Рустэм Хамитов резко высказался о забытом захоронении на Курочкиной горе

На встрече главы Башкирии Рустэма Хамитова с руководством регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), помимо наболевших вопросов о здравоохранении и образовании, была поднята тема брошенных воинских захоронений. Конкретно речь шла о братских могилах на Курочкиной горе. Общественники с 2008 года пытаются добиться от администрации Уфы решения этого вопроса, но натыкаются на бесконечные отписки. Основной аргумент чиновников – отсутствие информации о захороненных. Якобы никто не знает, кто лежит в братских могилах, под памятниками министерства обороны времен Второй мировой войны. В этом году внимание на проблему обратили в ОНФ, общественникам удалось выяснить, что в годы войны неподалёку от места захоронений находились два эвакогоспиталя, куда свозили тяжелораненых, и по словам историков хоронили их именно на Курочкиной горе. Единственный путь решения, по мнению «фронтовиков», это придание кладбищу официального статуса, и признание объектом культурного наследия.