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В Башкирии питание в школах и больницах хотят организовать по-новому

29 ноября 2016, 23:47
Руководители регионального штаба ОНФ озвучили свои предложения Рустэму Хамитову

Сегодня глава Башкирии встретился с сопредседателями регионального штаба Общероссийского народного фронта. На встрече были озвучены новые предложения «фронтовиков». Одно из них касается ситуации в сфере школьного и лечебного питания. Об этом главе региона рассказала сопредседатель регионального штаба Эльвира Аиткулова. По ее словам в последнее время возросло количество жалоб от населения на некачественное питание в школах и, особенно, в учреждениях здравоохранения. В региональном Минздраве это объясняют тем, что организация питания в больницах находится на аутсорсинге, то есть за это отвечают сторонние подрядчики, выигравшие тендер, предложив самую низкую цену. На практике это оборачивается тем, что питание пытаются организовать за 50-60 рублей в день на человека. Активисты ОНФ предлагают привлечь в отрасль социального питания инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства. В качестве положительного примера Эльвира Аиткулова привела предпринимателя из Нефтекамска, который за свой счёт отремонтировал несколько школьных столовых и организовал в них питание по принципу кафе. Для комплексного подхода к этому вопросу ОНФ предлагает разработать план мероприятий по совершенствованию системы организации питания в организациях, подведомственных региональным минздраву и минобру.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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