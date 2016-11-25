Прогрессоры 24: Илона Раздумина: «Самое сложное в моей работе — считать»

Например, сейчас ей нужно срочно разобрать посылки, пришедшие из Москвы. Это оборудование для «Банка донорского грудного молока». Через час-полтора за ним приедет курьер.

— Самое сложное в моей работе то, что периодически приходится что-то считать. Мне не нравится рутинная работа, я люблю бегать, общаться с людьми, — говорит Илона, разбирая посылки.