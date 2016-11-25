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Прогрессоры 24: Илона Раздумина: «Самое сложное в моей работе — считать»

25 ноября 2016, 16:39
В Уфу начало поступать оборудование для банка грудного донороского молока

В Уфе скоро стараниями бывшего журналиста откроется банк донорского грудного молока.

— Обедать мы часто просто не успеваем, просто не хватает времени, нужно что-то срочное сделать, — говорит Илона Раздумина, координатор программы «Лечение детей» Благотворительного фонда «Наши дети».

Например, сейчас ей нужно срочно разобрать посылки, пришедшие из Москвы. Это оборудование для «Банка донорского грудного молока». Через час-полтора за ним приедет курьер.
— Самое сложное в моей работе то, что периодически приходится что-то считать. Мне не нравится рутинная работа, я люблю бегать, общаться с людьми, — говорит Илона, разбирая посылки.

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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