В Уфе усадьбу Набатовых вновь выставили на торги

Напомним, что мэрия уже выставляла это здание на торги в 2014 году. Тогда договор льготной аренды был заключен с «Аутсорсинговой компанией ГлавБухУрал» по цене 5,5 млн руб. В мае этого года арбитражный суд расторг этот договор. С иском в суд обращалась мэрия города. Причина - задолженность в размере более трех миллионов рублей.