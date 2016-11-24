mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе усадьбу Набатовых вновь выставили на торги

24 ноября 2016, 18:07
Ранее этот памятник в аренду получила «Аутсорсинговая компания ГлавБухУрал».

Администрация Уфы вновь планирует передать в 25-летную аренду по льготной процентной ставке выявленный памятник истории и культуры – дом усадьбы Набатовых. Как следует из сообщения на сайте управления земельных и имущественных отношений администрации города, торги назначены на 21 декабря.

Двухэтажный памятник, построенный во второй половине 19-го века расположен на улице Карла Маркса, 45. Общая площадь земельного участка под зданием - 263 кв.м.

Условия договора обязывают победителя тендера провести комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия. После этого он сможет использовать это помещение под офис, магазин и т.д.

Начальная цена годовой арендной платы составляет 1,48 млн руб. После того, как победитель тендера проведет в здании реставрационные работы, он сможет арендовать его за 376,1 руб. в месяц (1 руб. за 1 кв. м.)

Напомним, что мэрия уже выставляла это здание на торги в 2014 году. Тогда договор льготной аренды был заключен с «Аутсорсинговой компанией ГлавБухУрал» по цене 5,5 млн руб. В мае этого года арбитражный суд расторг этот договор. С иском в суд обращалась мэрия города. Причина - задолженность в размере более трех миллионов рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44