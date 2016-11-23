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В Уфе разыскиваются владельцы самовольно установленных объектов

23 ноября 2016, 12:29
Речь идет о шиномонтажках и других услуг для автомобилистов.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что до 12 декабря в городе должны быть демонтированы самовольно установленные нестационарные объекты. К этим объектам относятся: «Мастер Шин» рядом с домом №169 по улице Менделеева и близко расположенные к нему объекты, объект «Замена масла», ограниченный улицами Менделеева, Губайдуллина и Генерала Горбатова, шиномонтажка «DaCar», расположенная рядом с одноименной автомойкой около того же дома №169 на Менделеева.

Если требование убрать эти объекты не будет выполнено, администрация Советского района подаст иск в суд для принудительного освобождения земельного участка. Но если есть документы, которые подтверждают законность и правомерность размещения этих объектов, то их необходимо предоставить в администрацию Советского района.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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