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Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя

23 ноября 2016, 15:46
По мнению общественников здания представляют большую историческую и культурную ценность.

Активисты общественного движения «Архзащита Уфы» возмущены начавшимся расселением домов на ул. Гоголя, 22, 24, 26 и 28. Год назад они участвовали в общественных слушаниях по застройке на данной территории и указали на архитектурную и мемомориальную ценность зданий. Однако на днях жители домов все-таки получили уведомления о расселении.

Среди зданий, попавших под расселение, - дома Гурылева, два дома усадьбы Рябининых и усадьба Гиневских. Все четыре объекта не находятся на госохране, так как не входят в реестр объектов культурного наследия. Однако общественники убеждены, что расселять здания все равно нельзя.

- На все указанные дома «Архзащитой» были поданы заявления гособразца в Минкультуры РБ для постановки на охрану, - пишут общественники. - Однако, несмотря на многократно истекший срок рассмотрения (90 дней) комиссия так и не была организована. При этом, руководство республики неоднократно указывало на важность сохранения старой Уфы и даже создало новое Управление по охране объектов культурного наследия.

Архзащита предлагала на данном участке улицы Гоголя создать музейно-архитектурный компекс, запретив вмешательства любых коммерческих структур. Вместо этого здесь планируется построить новое здание арбитражного суда и жилой дом.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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