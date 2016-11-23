Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя

- На все указанные дома «Архзащитой» были поданы заявления гособразца в Минкультуры РБ для постановки на охрану, - пишут общественники. - Однако, несмотря на многократно истекший срок рассмотрения (90 дней) комиссия так и не была организована. При этом, руководство республики неоднократно указывало на важность сохранения старой Уфы и даже создало новое Управление по охране объектов культурного наследия.