mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вахтовики из Башкирии провалились под лед в Коми

22 ноября 2016, 11:58
Их искали два дня.

Трое уфимцев, отправившихся на заработки в Коми, 14 ноября, провалились под лед под городом Ухта, сообщает Комиинформ. Как пишет издание, они выехали на трубопровод высокого давления, чтобы проверить трубу и провести эксплуатационные работы. Для того, чтобы попасть в назначенное место, им пришлось переправляться через реку Седью.

Как пояснили «Медиакорсети» в местной спасательной организации «СПАС-Коми», сами вахтовики в воде не оказались. Затонула лишь часть вездехода

- В их вездеходе не сработали трюмные насосы, поэтому он не смог дальше продвигаться. Сами вахтовики успели быстро выскочить из него, - пояснил руководитель ухтинского отделения «Спас-Коми» Андрей Дмитриев.

Самим попасть в населенный пункт у них не получилось, поэтому они вечером вызвали спасателей, а сами заночевали в охотничьей избушке. Со здоровьем вахтовиков все хорошо, пояснили в спасательной организации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44