Вахтовики из Башкирии провалились под лед в Коми

Трое уфимцев, отправившихся на заработки в Коми, 14 ноября, провалились под лед под городом Ухта, сообщает Комиинформ. Как пишет издание, они выехали на трубопровод высокого давления, чтобы проверить трубу и провести эксплуатационные работы. Для того, чтобы попасть в назначенное место, им пришлось переправляться через реку Седью.