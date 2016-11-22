В Уфе в квартале «На Успенской» застройщик четыре года расселяет дом из восьми квартир

- С 2012 года не предпринималось никаких действий, - говорит Маргарита. - Уведомление от 2012 года ни о чем не говорит, они не занимаются расселением. Если они утверждают обратное, пусть подтвердят все документально, что они предлагали собственникам, от каких предложений собственники отказались. Мы ходили в 2012 году к ним на «переговоры», они сказали нам искать варианты квартир для расселения, оценили предварительно квартиру. И на этом все и закончилось.