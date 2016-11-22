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Ирек Ялалов обратится к правительству Башкирии за поддержкой для развития агломерации

22 ноября 2016, 09:08
Глава администрации Уфы поручил подготовить обращение от своего имени.

Сегодня на оперативке в мэрии Уфы Ирек Ялалов поднял тему, о которой говорил в своей программе развития города, - развитие Уфы как агломерации. Глава администрации призвал подчинненых активнее вести работу по формированию стратегии развития города, на основе которой будет сформирован новый генплан.
– Еще год такой работы (в низком темпе - прим.ред.), и мы отстанем от других городов, – предостерег Ялалов. – Коллеги, так не пойдет. У нас в радиусе 500 километров находятся крупные города-миллионники. Надо внести предложение в правительство, в целом глава региона поддерживает идею.
Ялалов подчеркнул, что необходимо заняться как развитием транспортной сети, так и общественного пространства. В этих вопросах город рассчитывает на активную поддержку региона и федерального центра. В частности, на следующий год подана заявка на федеральные субсидии в объеме одного миллиарда рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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