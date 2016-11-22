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Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина будут судить за аферу с землей

22 ноября 2016, 13:29
Его дело передано в суд.

В Уфе в суд передано уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Уфы 44-летнего Владислава Никитина, сообщили в СК РФ по РБ. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следствие считает, что в 2011 году Никитин, возглавляя комиссию по землепользованию и застройке администрации Уфы, перевел в муниципальную собственность земельный участок, используемый учебно-спортивным аэродромом ДОСААФ.

- Для создания видимости законных оснований сделки были проведены торги, в результате которых объект федеральной назначения был отчужден в пользу предприятия сестры Никитина с последующим использованием участка для жилой застройки, - отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ущерб от его действий оценивается в 897 млн руб. В настоящее время аэродром не функционирует.

В настоящее время участок находится в аренде у ООО «Дирекция программ развития города Уфы», принадлежащего обвиняемому. На участок наложен арест.

Сам Никитин своей вины в содеянном не признает.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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