В Башкирии могут создать природный парк на реке Зилим

Председатель Башкирского регионального отделения Русского географического общества» Камиль Зиганшин на заседании общества 18 ноября попросил главу региона Рустэма Хамитова создать природный парк на реке Зилим в районе Киндерлинской пещеры. По его словам, долина с уникальными природными условиями постепенно загрязняется из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему. Такая же ситуация была отмечена на территории, прлегающей к горе Иремель, однако при поддержке Рустэма Хамитова это удалось исправить.