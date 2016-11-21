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В Башкирии могут создать природный парк на реке Зилим

21 ноября 2016, 10:35
Рассмотреть этот вопрос пообещал глава региона.

Председатель Башкирского регионального отделения Русского географического общества» Камиль Зиганшин на заседании общества 18 ноября попросил главу региона Рустэма Хамитова создать природный парк на реке Зилим в районе Киндерлинской пещеры. По его словам, долина с уникальными природными условиями постепенно загрязняется из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему. Такая же ситуация была отмечена на территории, прлегающей к горе Иремель, однако при поддержке Рустэма Хамитова это удалось исправить.

- После организации природного парка при сохранении биологического и экологического баланса туристический поток в этот район вырос вдвое, - сказал Камиль Зиганшин.

Рустэм Хамитов пообещал обсудить этот вопрос.

– Что касается парка на Зилиме, давайте вернёмся к рассмотрению этого вопроса, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы никогда не возражали против новых памятников природы, новых территорий. Насколько я знаю, хозяйственная деятельность там практически не ведётся. По крайней мере, мы упорядочим посещение туристами этой территории.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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