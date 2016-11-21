Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города

- Ездить на дорогах, особенно на второстепенных улицах, во дворах и в межквартальных проездах также небезопасно из-за образовавшихся ледяных наростов и ям в них, колеи изо льда и скользкой поверхности. Ледяные неровности на дорогах вызывают аварии, порчу автомобилей и, как следствие, дополнительные траты денег и времени на ремонт автомобиля, - отмечает она.