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В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадку

18 ноября 2016, 15:17
Прокуратура оштрафовала сотрудника мэрии за превышение бюджета.

Уфимская прокуратура проверила деятельность управления по обеспечению жизнедеятельности города.

Без нарушений не обошлось: в 2014 году местный чиновник за бюджетные деньги заказал и построил в одном из дворов игровой спортивный комплекс для местных детишек. Как выяснилось позже, денег на этот объект в бюджете отдела не было, и подрядчику пришлось ждать обещанные три миллиона рублей до сентября 2016 года.

В итоге, чиновник получил штраф в 50 тысяч рублей, по статье ст. 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты).

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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