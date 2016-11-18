В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадку

Без нарушений не обошлось: в 2014 году местный чиновник за бюджетные деньги заказал и построил в одном из дворов игровой спортивный комплекс для местных детишек. Как выяснилось позже, денег на этот объект в бюджете отдела не было, и подрядчику пришлось ждать обещанные три миллиона рублей до сентября 2016 года.