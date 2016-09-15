Ученые Уфы провели собрание-митинг против реформы российской науки

Но никто не пожелал.

Также чинно и интелллигентно ученые приняли резолюцию, которую планируется направить президенту страны, председателю Совета Федерации и Госдумы, а также президенту Российской академии наук. В ней они требуют не сокращать расходы на науку в этом году, и выполнить указ президента в части доведения доли внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП, в следующем году довести финансирование фундаментальных научных исследований до уровня не менее 0,22 % ВВП страны. Кроме того, они просят дать им денег для содержания инфраструктуры институтов, а также повысить зарплаты "без скрытых сокращений и прямых увольнений работников науки".

Акции протеста ученых в эти дни проходят по всей России. Видимо, и в защите своих интересов они рассчитывают на системный подход.